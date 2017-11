PALU-voorzitter Jim Hok (links) overhandigt het jubileumboek aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Ondervoorzitter Henk Ramnandanlal kijkt toe. (Foto: PALU)





De politicus benadrukte de waarde van de analyse die in dit boekwerk is opgenomen. Vanuit de ideologische visie van de PALU is gezocht naar de dieper liggende oorzaken van de huidige crisis. Er is aandacht besteed aan de vraag waar Surinamers in gebreke zijn gebleven of zelfs actief de fout in zijn gegaan. In het boek wordt beschreven welke andere factoren kunnen worden aangewezen als oorzaken van de huidige politieke crisis. Oppositie en coalitie beschuldigen elkaar als te zijn de oorzaak van de financieel economische crisis.Deze analyse betreft de periode vanaf de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Hok gaf aan dat de PALU de ontwikkelde inzichten wil delen met De Nationale Assemblee. Daarom is een exemplaar van het boek beschikbaar gesteld voor elke fractie. Daarnaast zijn ook enkele exemplaren aan de bibliotheek geschonken. De PALU voorzitter sprak de hoop uit dat op deze manier kan worden bijgedragen aan het vinden van oplossingen om te komen tot een eind van de diepe crisis waar het land in verkeert.Assembleevoorzitter Simons bedankte de PALU-voorzitter voor het boek. Ze gaf aan dat het voor Suriname nooit teveel is als inzichten worden aangedragen om uit de huidige problematiek te geraken. Zij beloofde het boek te lezen en te zijner tijd feedback te geven, meldt de PALU.