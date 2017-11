OWT & C vindt dat in 'Zeven Even' reeds langer dan drie jaar in strijd met de algemene vergunningvoorwaarden wordt gehandeld. Het ministerie stelt dat in het programma dagelijks op zeer grove en beledigende wijze de volgende categorie mensen worden besproken:1. De totale regering/leden van de regering2. Leden van politieke partijen3. Ambtenaren4. De Rechterlijke Macht5. Hele etnische groepen.De uitspraken zijn volgens het ministerie onnodig beledigend, buiten proportioneel en gebaseerd op laster, leugens en verdraaiingen van werkelijk gebeurde feiten. Dit wordt niet langer getolereerd. Volgens de vergunningsvoorwaarden mogen de uitzendingen niet indruisen tegen de waarden en normen die gehanteerd worden binnen de samenleving. Miranda vindt dat RBN de vergunningsvoorwaarden overtreedt. Indien Pierkhan geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, zal de president geadviseerd worden de werking van de vergunning op te schorten c.q. in te trekken, stelt de minister.Pierkhan om een commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er een schriftelijk antwoord komt. Hij bevestigt dat hij de brief heeft ontvangen van de minister. Het programma 'Zeven Even' wordt in de ochtend normaal uitgezonden.