Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons





"We willen graag 27 november met de behandeling van de begroting beginnen en hopen deze op 15 december af te ronden. Dan hebben we nog een week om enkele wetten die nu nog voorbereid worden, hopelijk af te handelen," zegt Simons.De begroting is voor het eerst als één ontwerpwet ingediend. Voorheen werd voor elk ministerie een aparte wet ingediend. Er is een grote commissie van rapporteurs, die de openbare behandeling voorbereid, benoemd.De vaste commissies bespreken de planning en de begroting met de ministeries. Zij brengen verslag uit aan de begrotingscommissie. Die zal de aanbevelingen van de vaste commissie verwerken in het eindverslag, na ook bespreking met de commissie, legt de Assembleevoorzitter uit.De grote commissie bekijkt de begroting vooral in de grote lijnen. Daartoe zijn de deskundigen al bezig de analyse te maken voor de commissie. Het preadvies is al uitgebracht. De begrotingscommissie kan zich ook met de leiding van de regering verstaan over zaken die verduidelijking behoeven.