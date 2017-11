De nep 'Mickel van Alen' is aangehouden door de politie. De verdachte, die Dietrich F. heet, heeft zich maandag met zijn advocaat aangemeld op de afdeling Narcotica Brigade.De procureur-generaal had zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast. Deze verdachte werd gezocht voor overtreding van de wet op verdovende middelen.De verdachte heeft een doos voor verzending bij een verzendbedrijf in Suriname aangeboden. Hierin is 3 kilogram cocaïnepoeder ontdekt. Hij had zich voorgedaan als 'Mickel van Alen'. De politie vermoedde dat het om een vervalste identiteitskaart ging.Dietrich F. is voorgeleid en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de afdeling Public Relations van de politie.