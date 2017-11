De afgelopen tien jaren heeft Suriname elk jaar te maken met rukwinden. (Arichieffoto Starnieuws)





Klimaatverandering heeft invloed op alle economische- en sociale sectoren en niveaus van de samenleving. In de afgelopen jaren is de kwetsbaarheid voor klimaatverandering steeds dringender geworden voor de ontwikkelingslanden, die worden getroffen door gevolgen die reeds zwakke economieën hard kunnen treffen, meldt De Nationale Assemblee. De ravage die recente krachtige orkanen achter elkaar hebben aangericht in onze regio heeft gemeenschappen in grote ellende gestort, waardoor herstel moeilijk zal gaan en lang kan duren.In Suriname komen al ongeveer tien jaar stormen en rukwinden voor die nu regelmatig schade aan woningen en andere gebouwen aanrichten in een land waar er al sprake is van economische problematiek en tekorten in de huisvestingssector. "Naast deze regelrechte acute rampen worden onze landen bovendien getroffen door meer sluipende, maar niet minder riskante effecten. Voorbeelden daarvan zijn verzilting als gevolg van zeespiegelstijging, veranderingen in seizoenen die gevolgen kunnen hebben voor de agrarische sector in Suriname," staat in het persbericht.Andere doelstellingen van deze workshop zijn:• de effecten van de veranderingen van het klimaat op specifieke sectoren• concrete mogelijkheden voor aanpassing op korte, middellange en lange termijn.• de committering van Suriname in Parijs ten aanzien van onze bijdrage aan emissie vermindering• kostenaspecten van zowel adaptatie als mitigatie• de actuele internationale ontwikkelingen over klimaatverandering ten aanzien van wetenschappelijke informatie, mitigatie en adaptatie.