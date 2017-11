De agent die als getuige gehoord werd woensdag, heeft de verdachten M. Angelo, Aniel N., Clifton F., Iwan D., Maikel D. en Jowell G. geverbaliseerd. De politieambtenaar kon geen antwoord geven op de vragen van de rechter. Op de meeste vragen zei de agent dat hij zich niets meer kan herinneren.Tijdens de zitting is ook gebleken dat essentiële zaken niet uitgezocht zijn in deze zaak. Niemand zit vast in deze geruchtmakende zaak. Alle verdachten zijn op vrije voeten. De verdere behandeling is uitgesteld naar 17 januari 2018.