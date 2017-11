De verdachte heeft SRD 1500 en een aantal belkaarten uit het kasregister buitgemaakt. Tijdens het getuigenverhoor heeft een agent aangeven dat hij de verdachte heeft herkend. Hij had op de zitting dezelfde pet op als tijdens de beroving. De agent herkende hem ook aan zijn postuur. Een tweede verdachte heeft op basis van het beeldmateriaal dat door beveiligingscamera's was vastgesteld, de man ook herkend.De verdachte zei dat de man op het beeldmateriaal veel ouder is, terwijl hij 21 is. De man antwoordde op een vraag van rechter Cynthia Valstein-Montnor dat het ging om een gaspistool en niet om een vuistvuurwapen. Hij had het wapen gekregen van ene Rasta, die in de auto op hem wachtte. Zij hadden die dag drie kratten bier gedronken en hij wist niet wat hij deed. De man is eerder in aanraking gekomen met de rechter. Toen had hij beterschap beloofd.Op 6 december, precies een jaar na de beroving, doet de rechter uitspraak in deze zaak.