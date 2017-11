De logopedisten Katja van Luit, Fiona Pawirodikromo en Gracia Nelson voor het onthulde naambord. (Foto: SVZ)





De logopediepraktijk is laagdrempelig opgezet voor kinderen en volwassenen. Er is veel educatief en visueel materiaal beschikbaar en vooral kinderen worden op speelse wijze begeleid bij hun behandelingen.Gracia Nelson gaf namens de logopedisten aan dat zij blij zijn met hun eigen praktijk in het St. Vincentius Ziekenhuis. Zij bedankte het ziekenhuis voor de warme ontvangst. De logopedisten kijken uit naar een goede samenwerking met de medische specialisten, met name de neurologen, kinderartsen en de KNO-artsen, maar ook met de andere medische disciplines in huis.Algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis is verheugd met de aanwinst van de logopediepraktijk met drie logopedisten. “Hierdoor zal de kwaliteit van zorg aan de patiënten alleen maar verder toenemen. In deze moeilijke tijden voor ziekenhuizen zijn deze ontwikkelingen lichtpunten die aantonen dat het toch wel de goede kant op kan gaan binnen de ziekenhuiszorg”, stelt Hindori. Hij rekent erop dat de patiënten tevreden zullen zijn over de service van de nieuwe logopedisten in het ziekenhuis.De logopedie is het vakgebied dat zich richt op alles dat mis kan gaan met communicatie bij personen. Communicatie is meer dan alleen praten. Ook lezen, schrijven en gebaren horen daarbij. De logopedist wordt ingeschakeld als er problemen zijn met taal, spraak, slikken, gebruik van de ademhaling, de stem en het gehoor.De logopediepraktijk 'De Babbelaar' werkt veel met kinderen en volwassenen met spraakproblemen, zoals stotteren, slissen en slecht articuleren. Ook stemproblemen, taalproblemen en eet- en drinkproblemen krijgen aandacht. Veel patiënten die een CVA (beroerte) hebben gehad krijgen te maken met taalstoornissen, spraakstoornissen en slikstoornissen. Door onderzoek, adviezen, oefeningen en voorlichting werkt de logopedist om de taal, spraak en slikken bij de patiënt te verbeteren.De logopedisten worden vaak ook betrokken bij gevallen van dyslexie, autisme en downsyndroom. De logopediepraktijk is verder actief op het gebied van preventieve logopedie, vooral gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen. Hierbij worden kleintjes gescreend en wordt voorlichting gegeven aan de ouders.