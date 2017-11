Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid feliciteert voorzitter Glenn Lavenberg met zijn benoeming. Het bestuur van Marwina Streekziekenhuis is voor drie jaar ingesteld. (Foto: NII)





De bewindsman zegt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat nagedacht en afgestemd moet worden over verschillende zaken. Het bestuur bestaat uit mensen die verschillende achtergronden hebben binnen de overheid. De ervaring en inbreng van meerdere ministeries zijn nodig, legt Pengel uit."Wij zijn positief ingesteld en zullen ervoor zorgen dat de wensen van het ministerie en de bezoekers van het ziekenhuis in vervulling gebracht worden", beloofde Lavenberg bij de installatie. De overige leden van het bestuur van de stichting zijn: Chantalle Sweet-Galgren, Anita Forst-Cumberbatch, Banel Amalinsi, Mariska Janki, Leo Adang en Alida Weidum. Het bestuur is voor drie jaar ingesteld.