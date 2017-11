In een motie zegt CWO-voorzitter Hugo Blanker dat de bond en de medewerkers van het Celos worden geconfronteerd met handelingen, voorgenomen maatregelen of juist het nalaten daarvan, die arbeidsonrust uitlokken. Zo worden werknemers die hun daggelden moesten ontvangen onnodig en te lang bewust gedupeerd. De directie van het Celos heeft een scan identificatiesysteem ingevoerd, zonder de bond daarbij te betrekken.Blanker zegt dat de directie werknemers intimideert en aanzet verraad te plegen als zij opkomen voor tijdige uitbetaling van het salaris van alle medewerkers binnen de WFU. Een opeenstapeling van problemen waar de medewerkers en de directie het niet overeen kunnen worden, heeft geleid tot acties. Het actiemodel is vanmorgen tijdens een spoed algemene ledenvergadering besloten.