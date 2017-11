Inselair heeft bekendgemaakt vanaf 20 november te vliegen op Paramaribo.





In maart heeft Inselair diverse vluchten, waaronder Paramaribo, stopgezet. De vliegmaatschappij was in zwaar financieel weer terechtgekomen en was niet meer in staat al zijn routes te onderhouden. Honderden passagiers zijn de dupe geworden van de situatie.Minister Miranda zegt dat de luchtvaartsector zich buigt over deze kwestie. Voordat er tickets verkocht worden en vluchten worden uitgevoerd, moeten alle zaken eerst in orde worden gemaakt. Dit is nog niet het geval. De bewindsman zegt dat de autoriteiten acties zullen ondernemen. Hij kan nog geen details hierover verschaffen omdat later op de dag een bijeenkomst hierover wordt gehouden.