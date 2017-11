De ICAO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer. De ICAO TrainairPlus is het trainingsorgaan binnen de ICAO. De erkenning van het PTC tot 'Associate Member' heeft plaatsgevonden na een succesvolle doorlichting van het instituut door ICAO.Deze mijlpaal betekent veel voor het instituut, in het bijzonder het bachelor programma Air Traffic Services, de studie die met de luchtvaart en luchtvaart gerelateerde zaken te maken heeft. “We hebben daad bij het woord gevoegd. Dit is belangrijk voor het blijven aanbieden van kwalitatief onderwijs,” zegt Anshala Ramadhin, Lecturer and Course Manager Air Traffic Services.Het PTC is een Hbo-instelling die een ruime diversiteit aan technische en agrarische opleidingen heeft. Met dit lidmaatschap, waarbij het PTC de enige in Suriname en in de Guyana's is dat ICAO TrainairPlus member is, is nu ook Suriname op de wereldkaart van ICAO TrainairPlus geplaatst, zegt het instituut.