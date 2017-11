Medewerkers van SBB controleren een lading rondhout.





Al vier maanden werkt een commissie aan de financiële en organisatorische doorlichting van het bedrijf, maar is er tot nog toe geen resultaat. De bond van Personeel SBB onder leiding van Lloyd Read praat vanmorgen met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) over de knelpunten.Read zegt aan Starnieuws dat hij een loonvoorstel heeft ingediend en dat hem is meegedeeld dat er gewacht moet worden op het resultaat van de doorlichting dat in december wordt verwacht. Hij wil dat in elk geval de invulling wordt gegeven aan de afspraken zoals overeengekomen in de individuele contracten met de werknemers. Het loon van de 280 werknemers bij SBB is geïndexeerd en sinds 2013 is er niets meer aan het loon gedaan. “Nu is het welletjes,” zegt Read vastberaden.Drie afdelingen van de SBB zijn sinds gisteren in actie en als het onderhoud vanmorgen niet bevredigend is, zal successievelijk de houtsector tegen volgend week worden lamgelegd. Read wijst erop dat er lonen binnen het bedrijf zijn van SRD 1.400 en SRD 1.500 terwijl de sector de 3e grootste verdiener van het land is. “Er moet gewerkt worden aan de onderlaag,” zegt de bondsvoorzitter.Hij rekent erop dat met dialoog en wederzijds respect, partijen spoedig tot het beoogde doel zullen komen. Hij betreurt het daarom dat verantwoordelijken buiten de bond om meningen geven en berichten laten circuleren alsof deze van de bond afkomstig zijn. “Door zulke zwaarwichtige berichten zonder verificatie, wordt niet alleen het imago van de werknemers geschaad, maar wordt ook de integriteit van het bondsbestuur te grabbel gegooid.” De BPSBB distantieert zich dan ook van die berichten. In de media zijn anonieme berichten tegen minister Roline Samsoedin van RGB verschenen.