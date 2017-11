De verdachte bij de plek waar hij inreed op fietsers en voetgangers. (Foto: Twitter/CNN)





Amerikaanse media melden dat het gaat om Sajfoello Sajpov (29). Hij zou zeven jaar geleden uit Oezbekistan naar de VS zijn geëmigreerd. Hij is bij de arrestatie in zijn buikstreek geraakt en ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. In een briefje die is aangetroffen op de plek, staat dat hij uit naam van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft gehandeld.Trump heeft zijn medeleven betuigt met met de slachtoffers en hun families. Hij deelde via Twitter mee niet te zullen toelaten dat IS nu uitwijkt naar de VS, na verliezen in het Midden-Oosten te hebben geleden. “Mijn medeleven en gebeden aan de slachtoffers van de terreuraanval. God en jouw land zijn met jou!”Burgemeester Bill de Blasio van New York bestempelde de aanslag net als Trump als een 'terreurdaad'. De veiligheid op diverse plekken in New York is opgevoerd.