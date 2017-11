Een ondernemer zegt aan Starnieuws dat het aantal containers dat afgehandeld wordt op de Jules Sedney Haven sterk teruggelopen is. "Nu wordt toch geprobeerd om op een andere manier meer geld binnen te halen. De nieuwe tarieven zullen maken dat de goederen nog duurder worden," zegt een gebelde ondernemer.Voor de verplichte inspectie en controle moet US$ 200 per container worden betaald bij terminal operator (import en export manifest controle). Voor de inspectie en controle van inklaringsdocumenten (import controle haven) moet US$ 150 bij afgifte bij de rederij worden betaald. De agent is verplicht om dit bedrag bij afgifte van de container(s) in rekening te brengen aan alle import container klanten.Op instructie van de overheid zijn is de controle op de import en export van goederen verhoogd. Dit houdt in dat alle inkomende containers voor de volle 100% worden gecontroleerd op de juistheid van de aangeboden manifesten en inklaringsdocumenten. De extra controle geschied op instructies van de douane.