Sunil Oemrawsingh, nabestaande en voorzitter van Stichting 8 december 1982. Nabestaanden zijn blij met de conclusies van auditeur-militair Roy Elgin. (Foto's: René Gompers)





Elgin heeft aan de hand van getuigenverklaringen en forensische rapporten vastgesteld dat John Baboeram door Iwan Dijksteel is doodgeschoten. Dijksteel was lijfwacht van de toenmalige bevelhebber Desi Bouterse, tegenwoordig president én hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces. Gebleken is dat het achterste deel van Baboerams hoofd is weggeschoten met het dienstwapen van Dijksteel. “Het was extra zwaar,” deelt Sunil Oemrawsingh, nabestaande en voorzitter van Stichting 8 december mee. “Het was heel pijnlijk om dit te constateren omdat zijn familie ook dit zal moeten verwerken, voor zover dit te verwerken valt. Maar het is een bewijs dat meester Baboeram op een lafhartige manier is vermoord.”Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, is ingenomen met de wijze waarop Elgin heeft aangetoond dat de vijftien slachtoffers niet bezig waren met een coup. “Het was een valse verklaring, een valse beschuldiging die maar één doel had om de mensen op te kunnen pakken en vermoorden,” geeft Essed aan. “Dat is voor de nabestaanden en de hele gemeenschap goed om te horen. Dat is een stukje eerherstel voor deze strijders van democratie en rechtsstaat. Dat waren ze, niets anders.”Elgin heeft ook omstandig uitgelegd dat de militairen onder leiding van Bouterse zich wel bedreigd voelden. Daar hadden ze genoeg reden voor omdat er al tegencoups waren geweest en het volk al moe werd van de militairen, citeert Essed de auditeur-militair. Er waren zelfs protesten. “De auditeur-militair heeft geconcludeerd dat het oppakken, martelen en vermoorden van de mannen op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden, het was gewoon crimineel gedrag. Het verhaal van “zij of wij” dat de hoofdverdachte de samenleving vaker heeft voorgehouden. De auditeur-militair is van mening dat van dat verhaal niets, niets, en dan ook niets waar is. Dat is voor de nabestaanden heel bevredigend.”Dijksteel, Bouterse, Stephanus Dendoe, Etienne Boerenveen, Arthy Gorré, en Ernst Geffery mogen van Elgin voor 20 jaar de gevangenis in. Ruben Rozendaal mag 10 jaar boeten. Dat Rozendaal zowat de enige verdachte is die spijt heeft betuigd, meehelpt aan waarheidsvinding en ervoor pleit dat de andere verdachten eindelijk gewoon de waarheid vertellen, heeft gemaakt dat de vervolgingsambtenaar een mindere straf heeft geëist tegen hem. Rozendaal heeft Fred Derby en André Kamperveen opgehaald, heeft toezicht gehouden bij de brand van enkele mediagebouwen en heeft het gebouw van de Moederbond kapotgeschoten. Rozendaal was heel emotioneel, hij gaf aan dat de strafeis ondraaglijk is. Maar hij riep wederom de medeverdachten op, in het bijzonder president Bouterse, om de waarheid eindelijk te vertellen. Er is immers al zoveel boven water gekomen.“ik ben verrast met zijn oproep,” geeft nabestaande Eddy Wijngaarde aan. “Het is een hele goede zaak, niet alleen voor de nabestaanden maar ook voor de verdachten zelf. Want het zijn uiteindelijk de rechters die de zwaarte van de straffen, of geen straf, bepalen. Het zou goed zijn als ze zich eindelijk een keertje anders opstelden en de waarheid vertellen. Voor de gemeenschap zal het een belangrijke stap vooruit zijn. Dit kan gebeuren in hun laatste woord op de zitting.” Oemrawsingh merkt op dat de medeverdachten moed kunnen putten uit de verklaringen van Rozendaal om eindelijk in het reine te komen met zichzelf en de Surinaamse gemeenschap vertellen wat er precies is gebeurd. “We hebben in nu elk geval al een heel aardig beeld, we willen dat het recht gaat zegevieren.”René Gompers