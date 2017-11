De jongeren onderbreken de schoonmaakwerkzaamheden om te poseren met een pupil van de stichting. (Foto: NII)





Stichting Wi Oso heeft als doel jongeren met een beperking in staat te stellen te werken aan een menswaardige toekomst door het bieden van aangepaste behuizing, mogelijkheid tot theoretische en praktische scholing. Tijdens de presentatie die Biegman heeft geïnspireerd tot actie, zijn de doelen en behoeftes van Wi Oso in kaart gebracht. “De werkzaamheden die daar verricht moeten worden kunnen zij niet zelf uitvoeren, omdat hun lichamelijke conditie dit niet toe laat”, zegt Biegman.De werkzaamheden die onder meer uitgevoerd worden gedurende dit project zijn: plantenkasten ontdoen van mos, een dekzeil plaatsen dat moet dienen voor verkoeling van een deel van de werkruimte en rondom de woonomgeving maaien voor een mooi en beter uitzicht. Aan dit project hebben jongemannen van 16-24 jaar uit de omgeving Nieuw Weergevondenweg meegewerkt.Biegman zegt dat het de bedoeling was solidariteit te demonstreren en awareness te creëren bij de samenleving over het feit dat mensen met een beperking ook een wezenlijk deel uitmaken van de gemeenschap. Het bieden van sociale steun is daarom meer dan welkom. De pupillen van Wi Oso hebben hun waardering uitgesproken voor de actie.Biegman zegt dat het hier een eenmalig project betrof. Na evaluatie zal duidelijk moeten worden of dit project voortgezet zal worden. De jeugdparlementariërs zullen zich de komende periode verder bezighouden met nijpende zaken aangaande de jeugd, sociale projecten uitvoeren en werken aan het verbeteren van het imago van het Nationaal Jeugd Instituut en het Nationaal Jeugdparlement, staat in het bericht van het NII.