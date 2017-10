Van Kersen was sinds 2009 in verschillende functies aan het bedrijf verbonden. Hij is zes jaren lang de motor achter de activiteiten van het bedrijf in Suriname geweest. Hij heeft met zijn brede ervaring en kennis Newmont Suriname bijgestaan bij de totstandkoming van de Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname, en heeft vervolgens het bedrijf genavigeerd bij het uitrollen van het Merian Project, zegt de voorlichting van het bedrijf.De constructie van de Merian goudmijn en de productie- en verwerkingsfaciliteiten,en de start van de commerciële productie van de Merian goudmijn in oktober 2016 hebben onder leiding van Van Kersen plaatsgevonden.Ramdin blijft verantwoordelijk voor de relaties met de Surinaamse regering, Institutionele Betrekkingen, Communicatie en Social Responsibility. Van Huyssteen en Ramdin rapporteren aan de Regional Senior Vice President, Zuid-Amerika, Dean Gehring. Zij zullen ook lid zijn van het Zuid-Amerikaans Regionaal Leiderschapsteam en hebben de taak om voor lange termijn waarde voor de partners en belanghebbenden te blijven creëren en Newmonts activiteiten in Suriname veilig, winstgevend en verantwoordelijk te laten verlopen.Newmont geeft aan zich te zullen blijven inzetten voor duurzame ontwikkeling in de gastgemeenschappen en het creëren van meer waarde door het ontplooien van veilige en verantwoorde mijnbouwactiviteiten.