Een vrouw van 77 en een 15-jarige tiener hebben verwondingen opgelopen door een losgeraakte tak van een boom. Het ongeval deed zich zaterdag 28 oktober voor te Blaka Watra. Het tweetal was met familie voor vertier op de plek. De bejaarde heeft een fractuur aan haar dijbeen opgelopen en is in het ziekenhuis opgenomen. De tiener is na medische behandeling heengezonden.De politie van Paranam deed na de melding van het ongeval de plek aan voor onderzoek. Het bleek dat de vrouw en de tiener lagen in hun hangmatten die gebonden waren onder een tent. Op gegeven ogenblik raakten twee takken van een boom los. Een tak kwam tegen de tent aan en de twee liepen verwondingen op aan hun benen.Per eigen gelegenheid zijn de slachtoffers afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, meldt de Public Relations van de politie.