Minister minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken wisselt samenwerkingsdocumenten uit met haar Russische ambtgenoot Sergey Lavrov in Moskou.





Tijdens een persconferentie vandaag in Belgrado heeft Dacic gezegd dat de Surinaamse regering het besluit op 27 oktober heeft genomen en dat een diplomatieke nota daarover op 30 oktober was verzonden naar het Kosovaarse ministerie van Buitenlandse Zaken. Echter heeft het Kosovaarse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring laten weten dat het tot nog toe geen officieel document heeft gekregen van Suriname over de herroeping van zijn besluit. Suriname heeft op 22 juli 2016 de Republiek Kosovo officieel erkend als een onafhankelijke en soevereine staat. Hij was de 112e natie die dat had gedaan. Vier jaar eerder, in 2012, had Suriname besloten de paspoorten van Kosovo te erkennen en kunnen burgers van Kosovo visumvrij reizen naar Paramaribo.Het nieuws over de herroeping van de erkenning van Kosovo komt op het moment dat minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken een ontmoeting heeft gehad met haar Russische ambtgenoot Sergey Lavrov in Moskou. Gedurende het driedaags bezoek aan Rusland dat vandaag is beëindigd, heeft minister Pollack-Beighle gesproken over bilaterale handel, economische en militaire samenwerking en samenwerking op het gebied van investeringen. "We hebben een aantal richtlijnen waarop we het economische onderdeel van de bilaterale betrekkingen kunnen vergroten," citeert het Russische nieuwsagentschap Tass, minister Lavrov.Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, maar Belgrado blijft zich verzetten tegen de onafhankelijkheid van Kosovo. Rusland is een van de grootste bondgenoten van Servië in de Verenigde Naties en steunt Belgrado in zijn strijd tegen Kosovo.In een verklaring wijst de Kosovaarse regering erop dat de internationale wetgeving geen herroeping van een erkenning kent. De internationale wetgeving kent bevriezen van diplomatieke betrekkingen of terugroepen van diplomatieke medewerking, maar er is geen begrip om een erkenning in te trekken. “Onder deze omstandigheden verwijst het ministier van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kosovo alleen naar de goede vriendschappelijke banden tussen Kosovo en de Republiek Suriname en de nota van de officiële erkenning van de Staat op 8 juli,” staat in de verklaring die vandaag is uitgegeven.