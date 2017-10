Ruben Rozendaal raakt geëmotioneerd in gesprek met journalisten na de strafeis van tien jaar. (Foto: Raoul Lith)





Hij blijft erbij dat hij geen deel had aan de beraming noch aan de uitvoering van de 8 decembermoorden. Hij heeft als militair de opdracht die hij kreeg om André Kamperveen en Fred Derby op te halen, uitgevoerd. Ook heeft hij als militair de opdracht om het Moederbondsgebouw plat te schieten uitgevoerd. “Als ik het niet zou doen, was ik misschien de 16e man die was doodgeschoten. Die mensen waren ziek bezig.” Hij blijft herhalen dat hij niet met dit vonnis kan leven. “En niemand moet mij kwalijk nemen, het zal mijn wil zijn.”Rozendaal weet nog niet wat hij gaat doen. “Wat vandaag is beslist, is mij pijn doen.” Hij vindt de strafeis van auditeur-militair Roy Elgin onterecht. Voor de hoofdverdachte in het 8 Decemberproces had hij ook een boodschap. “De hoofdverdachte is zo laf. Hij moet zich terugtrekken als president. Hij is vanaf het begin een bevlekte president”. Tegen Desi Bouterse heeft de auditeur-militair eerder 20 jaar onvoorwaardelijk geëist. “Laat Bouterse zijn verantwoordelijkheid nemen en vertellen waarom dit moest gebeuren.”Rozendaal was lid van de groep van 16 en zegt dat hij twee dagen na de coup op 25 februari 1980 het al oneens was met de gang van zaken. Hij vertrok in hetzelfde jaar naar Nederland en wilde niet terugkeren. “Maar drie andere collega’s van mij hebben mij geforceerd om terug te komen.” Er is volgens Rozendaal gehandeld tegen de afspraken in. “We hadden een afspraak gemaakt voor een beter Suriname. De coup was voor land en volk en dat is in mijn achterhoofd gebleven… En tot nog toe en daarmee zal ik sterven.”