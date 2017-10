De samenstelling van de Krijgsraad in de militaire kamer. President Cynthia Valstein-Montnor wordt geflankeerd door Mike Cooper (links) en Carlos Li Fo Sjoe. (Foto: Raoul Lith)





Geffery ontkende op vragen van Elgin in januari 2012 dat hij op 8 en 9 december 1982 in het Fort Zeelandia was, ook al beweren veel getuigen dat ze hem gezien hebben. Geffery zei dat de mensen bedoelen 'de groep van 16' maar niet iedereen was daar.Tijdens zijn eerste verhoor in november 2011 bleek dat diverse getuigen verklaard hebben dat Geffery op 7 en 8 december aanwezig was in het Fort Zeelandia. Geffery bleef ontkennen dat hij daar was. "Ik was niet daar, ik was bij de Marine. Zij houden van mijn naam, daarom noemen ze mij", zei hij. Geffery bevestigde dat hij aanwezig was toen de voorzitter van de Moederbond, Cyrill Daal, werd opgehaald.Geffery zei dat hij geen opdracht hiertoe had, maar erin gerold is. Geffery reed elke morgen mee naar het werk met Roy Tolud, ook van de groep van 16, en intussen wijlen. Zo werd hij in de vroege ochtend van 8 december opgehaald. Er zaten meer mannen in de auto. "Wij zijn gereden naar het huis van Daal, maar ik was niet naar binnen gegaan", zei Geffery.