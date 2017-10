President Desi Bouterse





Per Presidentieel Besluit te rekenen zal Bouterse de werkzaamheden behorende bij de bevoegdheden van het ambt van president van de Republiek Suriname wederom hervatten, deelt het Nationaal Informatie Instituut mee. Per Presidentieel Besluit had het staatshoofd ingevolge artikel 98 onder B van de Grondwet van de Republiek Suriname de uitoefening van eerder genoemde bevoegdheden per vrijdag 29 september 2017 tijdelijk neergelegd.De president bedankt eenieder in binnen- en buitenland die in welke vorm dan ook belangstelling heeft getoond gedurende zijn rustperiode. Ook spreekt het staatshoofd zijn erkentelijkheid uit voor de vele bidgroepen die steeds in gebed zijn voor kracht en genade voor de gehele Surinaamse natie.