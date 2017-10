Tijdens zijn verhoor door de Krijgsraad in november 2011 ontkende Dijksteel dat hij deel uitmaakte van het vuurpeloton op 8 december 1982. Hij gaf toe dat hij samen met Ruben Rozendaal en andere militairen André Kamperveen en Fred Derby heeft opgehaald.Onno Flohr, ex-lijfwacht van Roy Horb die deel uitmaakte van de legerleiding, zei bij de rechter-commissaris en tijdens een confrontatie met Dijksteel dat de verdachte deel uitmaakte van het vuurpeloton. Flohr zei dat Dijksteel heeft geschoten op de mannen. Ook zou hij geschoten hebben op John Baboeram en Harold Riedewald. Dijksteel denkt dat Flohr zich heeft vergist. Ook de ex-militair Sammie Monsels zou zich vergist hebben dat Dijksteel op een schietoefening was op 7 december 1982.Elgin merkte tijdens het verhoor toen op dat alle andere gegevens van de getuige kloppen. "U had de leiding over een groep van acht veiligheidsmannen, u hebt de twee mannen opgehaald, u was daar. Alles klopt wat de getuige gezegd heeft. Hij heeft u zien schieten, maar dat klopt volgens u niet?", aldus Elgin. "Ik heb niet op de mensen geschoten, waarom zou ik?", antwoordde Dijksteel.Elgin vond het ook een vreemde zaak dat Dijksteel geconsigneerd was en toch een opdracht van Rozendaal uitvoert, zonder dat te melden bij zijn meerdere. Hij was chef van een groep veiligheidsmannen. Dijksteel legde uit dat er drie groepen waren die belast waren met de beveiliging van de legerleider. "Onze groep kon zich vrij bewegen omdat op dat moment een andere groep belast was met de beveiliging", zei hij. Rozendaal is hoger in rang, daarom hoefde hij zich niet aan te melden bij de bevelhebber.