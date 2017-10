De Curaçaose regering die insprong, kwam behalve met een geldinjectie ook met een herstructureringsplan. In een verklaring zegt Inselair International dat Paramaribo de eerste bestemming is die opnieuw wordt aangedaan in het kader van het herstructureringsplan. Vanaf 20 november wordt er twee keer per week gevlogen op Paramaribo met een MD-83 toestel. De vluchten zijn gepland voor de maandag en vrijdag.In de voorbije acht maanden heeft Inselair zich geconcentreerd op zijn bestemmingen Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten. Onder de bestemmingen die in maart zijn opgeschort zijn Barquisimeto, Caracas, Georgetown, Haïti, Havana, Kingston, Las Piedras, Manaus, Medellin, Miami, Port of Spain, Santo Domingo en Quito.