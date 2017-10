Agenda openbare commissievergadering die dinsdagmiddag wordt gehouden.





In 1994, tijdens de regering Venetiaan, is een aanpassing gekomen op de Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onderministers'. Hierin is bepaald dat zij aanspraak maken op pensioenen (onderstand) indien ze de functies hebben vervuld als resultaat van gehouden vrije, algemene en geheime verkiezingen. Het gevolg van deze bepaling is dat gewezen ministers en onderministers die gedurende de periode van de militaire staatsgreep het land hebben gediend, geen aanspraak maken op een pensioen en een onderstand op basis van de aangepaste wetgeving.Bij het vaststellen van de financiële voorzieningen voor de gezinsleden c.q. de nabestaanden van de (gewezen) ministers en onderministers zijn de minderjarige natuurlijke kinderen van deze gezagsdragers niet meegenomen in de wet, hetgeen als een onvolkomenheid in de wetgeving wordt ervaren, stelt president Desi Bouterse in de memorie van toelichting. Met de aanpassingen in deze wet wordt deze onvolkomenheid recht getrokken. De wet moet terugwerken tot januari 2011.In de commissie die de openbare plenaire vergadering van De Nationale Assemblee voorbereidt, hebben zitting: Rossellie Cotino (voorzitter/NDP), Krishna Mathoera (VHP), Silvana Afonsoewa (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Raymond Sapoen, Patricia Etnel (NPS) en Ronald Hooghart (NDP). In maart 2015 stond deze ontwerpwet op de agenda van DNA.