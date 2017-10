Minister Yldiz Pollack-Beighle en de directeur van de Diplomatieke Academie van Buitenlandse Zaken van Rusland, Evgeny Bazhanov. (Foto: NII)





Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft maandag een onderhoud gehad met de president van de Diplomatieke Academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Evgeny Petrovich Bazhanov. Zij hebben in een memorandum de samenwerking bekrachtigd, meldt het Nationaal Informatie Instituut. De ondertekening vond plaats in Moskou. De minister is op werkbezoek in Rusland.Academische uitwisseling en wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling van deskundigen, presentatoren uit diverse disciplines, het organiseren van cursussen, trainingen, en seminars. Deze mogelijkheden zullen beschikbaar zijn voor studenten die aan beide instituten opleidingen volgen. Met dit partnerschap wordt er een verruiming van mogelijkheden geboden aan de Surinamers, staat in een persbericht.In de intentieverklaring zijn studieonderwerpen opgenomen binnen de faculteiten, nl.: Internationale Betrekkingen en Diplomatie, Mondiale Economie en Internationaal Recht. De mogelijkheid bestaat voor Suriname om een deel van de opleiding van zijn diplomaten in de Russische Federatie te volgen evenals mogelijkheden tot het volgen van Bachelors-, Masters- en Ph.D. programma’s en de versterking van de publieke diplomatie. Het opzetten van een voor Suriname specifiek programma behoort tot een van de tastbare resultaten van het overleg waarin de overeenkomst ook voorziet.Uitvoering van het memorandum zal plaatsvinden tegen de achtergrond van de verdere professionalisering van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Surinaamse diplomatieke dienst en overige vitale overheidsdiensten c.q. instituten waaronder het Kabinet van de President, De Nationale Assemblee, de justitiële en wetshandhavende instanties en de private sector, meldt het NII.