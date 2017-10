Denise Jannah overhandigt de award aan Harold Biervliet. Robert Ramdas kijkt toe. (Foto: Ronald May)





Biervliet (78) is een autodidact die zich al op jonge leeftijd in de Surinaamse muziekwereld een weg blufte dat hij op gitaar een nummer kon voorspelen zonder het eerst geoefend te hebben. Op de melodie van Spaanse nummers die vroeger grijs gedraaid werden op de Surinaamse radio, kwamen van zijn hand Surinaamse teksten en arrangementen. Een van Biervliets bekendste en fraai uitgevoerde arrangementen isvan Lieve Hugo. Hij werd bekend met onder andere, The Sentimental Brothers, speelde in Rodriques Combo, Kankantrie, Conjunto Tropical, Cosmo Beats, Happy Boys en was in Nederland een van de oprichters en gitarist van Trafassi. Zoals Robert Ramdas het zondag zei, “Biervliet is niet alleen iemand van de ‘kleine en de grote wasjes’, maar ook een bromtji fu Wi dyari.”Wat minder bekend is, is dat Harold Biervliet niet alleen heeft opgetreden met Wilson Pickett, Sandra Reemer, Lieve Hugo, Suzzie Poeder en vele andere populaire zangers en zangeressen, maar ook met Indiase grootheden als Hemant Kumar, Geeta Dutt en Hari Om Sharan. Hij arrangeerde ook voor Gurudath Kalasingh en begeleidde Nisha Krishna. Meesterlijk was zijn cover vanvan Jagjit Sing, waarmee Harold Biervliet het nummer in Suriname grote populariteit bezorgde – werd veel gedraaid op feestjes.De Brasa Award werd vorig jaar, tijdens de tweede editie van het Brasa festival, voor het eerst uitgereikt aan Slinger Francisco, beter bekend als The Mighty Sparrow, die in de Surinaamse diaspora nog steeds grote populariteit geniet – wie is niet opgegroeid met zijn calypsonummers? Het Brasa Dei festival in Utrecht begon in 2015 ter gelegenheid van de viering van de 40e Surinaamse Onafhankelijkheidsdag. In een uniek concept – een Suriname plein in de vide van het grote TivoliVredenburg theater in het centrum van Utrecht, met muziek op vinyl uit de jaren 60 en 70 als decor en met een diversiteit uit de Surinaamse keuken in kraampjes, kunnen bezoekers tussen 14:00 en 22:00 uur in twee grote zalen genieten van strak geprogrammeerde concerten van bekende en minder bekende artiesten, muziekgroepen en dansacts.De koppeling met Srefidensi is losgelaten. Daarom nu Brasa als naam. De stichting organiseert het festival zonder subsidie en na drie jaar is haar bestaansrecht overduidelijk bewezen. Het voorziet in een behoefte naar viering van de Surinaamse identiteit. Alleen moeten meer Surinamers en vooral jongeren volgend jaar de moeite nemen dit Brasa festival te bezoeken. Ik weet zeker dat er een vierde editie komt.