“De bevolking moet weten waarom botervis en kandratiki duur zijn. Waarom bang bang schaars is,” zegt Mark Lall, secretaris van het vissercollectief. Elk jaar blijft het aantal visvergunningen, tegen de regels in, stijgen. In het verleden was het aantal vergunningen voor zeekustvisserij –de zogenaamde SK-vergunningen- gesteld om maximaal 250. Nu is het aantal bijna verdubbeld, weet Lall. “Ook het aantal trawlers voor diepzeevisserij is uitgebreid.” Het Visserscollectief vindt dat de overtredingen binnen de sector moeten worden aangepakt.“Er zijn meerdere keren vistrawlers en andere vissersvaartuigen betrapt die in ondiep water bezig waren te vissen. Deze zijn met bewijzen doorgespeeld aan het ministerie, maar er is desondanks niet opgetreden tegen deze praktijken.” De vissector is goed voor US$ 40 miljoen aan inkomsten per jaar, wat neerkomt op 10% van het bruto binnenlands product. Direct en indirect biedt de sector werkgelegenheid aan meer dan 8.000 mensen. Niet alleen is de bevolkingsvisserij verantwoordelijk voor 75% van de export van vis en garnalen, maar wordt de lokale markt ook voorzien door de bevolkingsvissers.Het is daarom dat het collectief pleit en eist dat er duurzaam wordt gevist en dat de visgronden goed worden beheerd. “Want aan de controle op naleving van de vergunningsvoorwaarden schort er heel wat,” weet Lall. Het collectief wil behalve dat het vergunningsbeleid wordt herzien, ook belastingvrije brandstof voor de sector. “Rijst- en melkboeren krijgen belastingvrije inputs, terwijl de diepzeevisserij en de mijnbouwsector toegang hebben tot belastingvrije brandstof, waarom geldt dat niet voor de bevolkingsvisserij die het volk voorziet van gezonde eiwitten?Er is vaker aan de bel getrokken bij het ministerie van LVV. “We hebben meerdere malen met de LVV-minister vergaderd over deze knelpunten. Er is veel beloofd, maar de acties blijven uit.” Lall wijst erop dat de algemene ledenvergadering heeft besloten om actie te ondernemen. “Nu gaan wij niet vragen, maar eisen.” Hij stelt dat er steeds een vertekend beeld wordt gegeven van de sector. “Het gaat niet goed met de sector zoals steeds wordt gezegd. Onze vangsten nemen elk jaar af. Trawlers die illegaal in ondiep water vissen, vangen veel van de jonge vissen. Er wordt zelfs gevist in de broedgebieden. Onze visgronden zijn uitgeput.”