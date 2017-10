De jurist Gerard Spong tijdens zijn inleiding voor de Amsterdamse Criminalisten Club maandagavond.





Spong is uitvoerig ingegaan op het strafproces. Hij heeft de complete exposé gegeven van de weg die is afgelegd om te voorkomen dat de moorden zouden verjaren. Hij gaat ook uitgebreid in op de wijze waarop de Krijgsraad in twee kamers de verdachten berecht. Zijn inleiding splitste hij op in twee delen op. Het eerste deel bevat meer de achtergronden, terwijl het tweede deel ingaat op het inhoudelijke van het proces.Het 8 decemberstrafproces is op 30 november 2007 ter terechtzitting aanhangig gemaakt en is nu tien jaar gaande. Spong vindt de Krijgsraad onder leiding van Cynthia Valstein-Montnor moedig. Er wordt volgens hem recht gesproken in het hol van de leeuw. De Krijgsraad verkeert volgens hem in een moeilijkere positie dan hun buitenlandse ambtgenoten in soortgelijke zaken."Tot slot merk ik op dat binnenkort de pleidooien zullen worden gehouden, waarna ook nog repliek en dupliek zullen volgen. Een eindvonnis valt op zijn vroegst ergens in 2018 te verwachten. Legt de Krijgsraad de geëiste straf van 20 jaar op, dan komt dat gelet op de leeftijd van de hoofdverdachte de facto neer op levenslange gevangenisstraf. En dat heeft hij wat mij betreft geheel verdiend. Helaas moet ik op dit punt nog wel een laatste juridische absurditeit vermelden. En die absurditeit is dat de Surinaamse Grondwet Bouterse in principe toestaat zichzelf gratie te verlenen. Maar wellicht zou zo’n gratie, net als destijds in Argentinië, door de rechter weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Of in de nabije toekomst de Surinaamse rechtsstaat de vlag kan uithangen, zal dus nog moeten blijken," besloot Spong zijn inleiding.