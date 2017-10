De 1680 zonnepanelen te Atjoni zullen ervoor zorgen dat het gebied binnenkort de hele dag van stroom is voorzien.





Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt door de zonnepanelen wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. De oplevering van het project is gepland voor dit jaar. De bewoners dienen voor aansluiting op het netwerk over een goedgekeurde huisinstallatie te beschikken en de aansluitkosten te voldoen.Het plan wordt door de overheid gefinancierd met middelen van de Inter-American Development Bank (IaDB). Het project is geraamd op USD 2.5 miljoen, meldt de EBS. De hele dag stroom zal een stap voorwaarts zijn voor het gebied. Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De EBS geeft aan dat er daarom ook studies zijn gedaan die de mogelijkheden bekijken om 1x24uur elektriciteitsvoorziening vanuit Atjoni verder in het binnenland te brengen.Atjoni ligt op 200 km afstand van de hoofdstad en is de laatste plek richting het zuiden die nog over de weg te bereiken is. Personen- en goederenverkeer naar de gebieden die verder dan Atjoni liggen, gebeurt middels korjalen met een buitenboord motor of per vliegtuig. Vanuit Atjoni kan het elektriciteitsnetwerk verder richting deze dorpen uitgebreid worden. De centrale te Atjoni kan via de weg gemakkelijk van brandstof worden voorzien vanuit de hoofdstad. Er zijn studies gedaan waarbij de Boven Surinamerivier vanaf Atjoni tot Dangogo en Stonhoekoe gunstige mogelijkheden bieden voor verdere expansie van de grid.Voor de 24/7 elektriciteitsvoorziening zijn verschillende opwekmethoden zoals zonne-energie, gedecentraliseerde thermische-, gecentraliseerde thermische- en micro Hydro units onderzocht. Hierbij blijkt een gecentraliseerde diesel opwekcentrale die middels hoogspanningslijnen met de dorpen verbonden is het meest gunstige. Eventueel kunnen additioneel nog zonne- of Hydro installaties worden geplaatst als gedecentraliseerde opwekking die gekoppeld zijn op de hoogspanningslijnen.Het beleid van de EBS is erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en hydro-energie. Zo wordt er binnenkort ook een aanvang gemaakt in Nickerie en Coronie met de bouw van enkele solar opwekcentrales met een capaciteit van respectievelijk 2x 1 MWp en 1x 300 kWp, zegt de voorlichting van de EBS.