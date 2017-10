Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Regilio Dodson tezamen met koning Mohamed IV van Marokko. (Foto: NII)





De speciale divisie verantwoordelijk voor 'Education, Science and Culture (ISESCO)' binnen de OIC, was verantwoordelijk voor de organisatie van de vergadering. Het thema van de vergadering was 'Towards an effective Islamic Cooperation to achieve Sustainable Development Goals'.Op de vergadering is onder andere aan de orde gekomen:- Het bevorderen van de samenwerking tussen de lidlanden van de OIC op het gebied van milieubescherming- Het bevorderen van de samenwerking tussen de lidlanden van de OIC over het actief nastreven en behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals aangenomen door de Verenigde Naties, met nadruk op milieu- Het opzetten van enkele organen, die lidlanden zullen ondersteunen met duurzaam milieu beheer en natural disaster management;- Islamic Academy for the environment and sustainable development- Joint committee voor het opzetten van een werkprogramma voor Natural Risk reduction and Management- OIC Water Council. In dit kader is de Terms of Reference voor het opzetten van de water council geformuleerd en aangenomen.Deze vergadering was ook een belangrijk moment voor de OIC lidlanden om afstemming te plegen in verband met te nemen standpunten tijdens de aanstaande klimaattop van de VN. Suriname had tijdens deze vergadering twee belangrijke doelen voor ogen:- afstemming te plegen met de overige leden van de OIC over te nemen standpunten tijdens de aanstaande klimaattop van de VN.- realiseren van een actievere rol voor Suriname binnen de OIC Water Council.Het is de vergadering gelukt om ondanks de vele interne en onderlinge verschillen, de juiste accenten te leggen om een gezamenlijk standpunt te formuleren over diverse uitdagingen die ontstaan als gevolg van veranderende klimatologische omstandigheden. Een belangrijk discussiepunt handelde over de bescherming- en de beschikbaarheid van zowel drinkwater als water voor irrigatie. In de marge van deze conferentie zijn er ook bilaterale gesprekken gevoerd met landen die op diverse gebieden een samenwerking willen met Suriname.