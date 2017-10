Telesur hield de dc’s eerst de bedrijfsstrategie voor. Daarna werd ingegaan op de noodzaak van het TNBP ingegeven door de toenemende vraag naar (verhoogde) bandbreedte, de digitalisering van sectoren en diensten, en op de investering die met het project gemoeid is. Ook kwam aan de orde het plan van uitvoering met de strategische projectpartners Huawei en de N.V Energiebedrijven Suriname. Tijdens de bijeenkomst op het Telesur-hoofdkantoor waren onder andere aanwezig de Telesur-directie en de project-director van het TNBP, Doric Ramlakhan.De deken van dc’s, Margaretha Malontie, noemde de informatie verhelderend. De dc’s erkennen de meerwaarde van het TNBP voor de gemeenschap, zegden hun ondersteuning toe aan het TNBP en vroegen daarnaast extra aandacht voor de beveiliging van de infrastructuur en de verdere ontsluiting van het binnenland.Telesur zal de dc’s op gezette tijden informeren over de voortgang van het TNBP.Het TNBP is in juni 2017 officieel gestart en houdt in, vervanging van delen van de telecommunicatie-infrastructuur door glasvezelkabel. Het Doekhieproject, Clevia, Groot Henar, Paradise en Albina zijn enkele gebieden waar netwerkdelen zijn verglaasd. Daardoor zijn in de test bandbreedtes haalbaar van up to 20 Mbps, deelt het bestuur mee.