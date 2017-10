Rinaldo A. (Nali) en Rinaldo K. (Koeli Nali) zijn aangehouden voor beroving en verkrachting in twee afzonderlijke gevallen. Beide verdachten hebben hun strafbare daden bekend tijdens het verhoor met de politie.De 20-jarige 'Nali' en de zeven jaar oudere 'Koeli Nali' hebben in februari een bejaarde vrouw beroofd en verkracht. Ze zijn de woning van de 77-jarige vrouw in de nacht binnengegaan en hebben hun daden gepleegd. De twee onverlaten hebben ook een bedrag in SRD meegenomen. De bejaarde vrouw moest voor medische hulp worden afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Hetzelfde is een 48-jarige vrouw in dezelfde omgeving overkomen. Door deze beroving en verkrachting is het tweetal aangehouden. Tijdens hun verhoor hebben ‘Nali’ en ‘Koeli Nali’ hun betrokkenheid bij de zaak in februari toegegeven.