Auditeur-militair Roy Elgin tijdens het betreden van de zittingszaal. (Foto: Raoul Lith)





Deze strafeis in dit megaproces is gelijk aan die tegen Desi Bouterse, Stephanus Dendoe en Etienne Boerenveen. In de burgerkamer staan vier verdachten terecht. Tegen drie verdachten in deze kamer: Bouterse, Boerenveen en Gorré is 20 jaar cel geëist. Elgin heeft vrijspraak geëist tegen Jimmy Stolk. Morgen wordt de zitting van de Krijgsraad voortgezet in de militaire kamer.Gorré heeft tijdens zijn verhoor in december 2011 verklaard dat hij niets te maken heeft met de 8 decembermoorden. Hij was commandant van het elitekorps 'Echo Compagnie' maar zou buitenspel zijn gezet. Hij zegt uit rancune op de verdachtenlijst geplaatst te zijn omdat hij de toenmalige legerleider Desi Bouterse niet heeft uitgeschakeld.Gorré gaf de Krijgsraad ruim zes jaar geleden aan dat de situatie in Fort Zeelandia rond 8 december 1982 grimmig was. Hij is toen naar nachtclub Diamond vertrokken. Hij was samen met vrienden daar, onder wie zijn huidige raadsman John Kraag. Gorré had de leiding over 145 man in 1982. Hij zegt in staat te zijn geweest om toen in te grijpen, maar hij heeft daar niet voor gekozen "want er zou veel meer bloed vloeien dan de vijftien mannen die gedood zijn, met alle respect voor de nabestaanden", zei Gorré. Hij bleef erbij dat hij geen deel was van het moordcomplot.De Echo compagnie kreeg van Roy Horb, die de tweede man was in de legertop, de opdracht om geweersalvo's in de lucht te schieten. Volgens Gorré is hieraan meegewerkt omdat niet op mensen werd geschoten, maar het ging om een afleidingsmanoeuvre. Gorré zei op vragen van de Krijgsraad dat er vanaf 1980 steeds een coupdreiging was. Er zijn vier tot vijf pogingen ondernomen. Hij zocht niets achter het vuren van geweersalvo's. Gorré bleef erbij dat zijn eenheid geen mensen heeft opgehaald en ook geen taken had bij de dood van de vijftien mannen.De datum voor het pleidooi is bepaald op 30 januari 2018. Gorré wordt bijgestaan door raadsman John Kraag.