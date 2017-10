De Krijgsraad tijdens de zitting in het kantongerecht aan de Mgr Wulfinghstraat. President Cynthia Valstein-Montnor wordt geflankeerd door de rechters Suzanne Chu (lnks) en Rewita Chatterpal. (Foto: Raoul Lith)





Boerenveen zei tijdens zijn verhoor in juli 2010 dat hij op 8 en 9 december niet in Fort Zeelandia is geweest. Hij was verantwoordelijk voor Memre Boekoe kazerne. Hij heeft de kazerne niet verlaten. Elgin stelde dat het geen vereiste is dat iemand op de plek aanwezig moet zijn geweest om als dader te worden beschouwd. Hij wordt strafrechtelijk medeverantwoordelijk gehouden.Boerenveen deelde de Krijgsraad mee dat hij niet op de hoogte was van moordplannen. Hij heeft Surindre Rambocus, die opgesloten was in de kazerne, ook niet naar Fort Zeelandia gebracht. Boerenveen verklaarde dat hij opdracht had van garnizoenscommandant Roy Horb, die zijn meerdere was, om het alarmplan in werking te stellen.De raadsman van Boerenveen, Frank Truideman, zal op 30 januari 2018 zijn pleidooi houden.