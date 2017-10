Washington zegt dat bijna twee dozijn personeelsleden op de zijn ambassade in Havana, slachtoffer zijn van mysterieuze sonische aanvallen. (Foto: Reuters)





De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, heeft de beschuldigen over elke vorm van aanval afgewezen als "totaal vals". De VS zei dat bijna twee dozijn medewerkers gezondheidsproblemen hadden na de vermeende aanvallen. Washington heeft daardoor zijn personeelsbestand op de ambassade in Havana teruggebracht.Berichten suggereren dat de gezondheidsproblemen te wijten zijn aan sonische aanvallen, maar er is niets bewezen. Washington heeft Havana niet beschuldigd voor de vermeende aanvallen, en de Cubaanse regering heeft eerder ontkend aanvallen te plegen op ambassadepersoneel.De VS heeft 15 Cubaanse diplomaten uitgezien, omdat hij vindt dat Havana heeft gefaald in de bescherming van de Amerikaanse personeelsleden. Cuba heeft de stap “onterecht” genoemd. De Amerikaanse regering heeft ook de visaverwerking in Cuba voor onbepaalde tijd opgeschort.Op een bijeenkomst van Cubanen die wonen in de VS, heeft Rodriguez in Washington gezegd dat de beschuldigingen een "ernstige verslechtering van de relatie tussen beide regeringen en beide landen" hebben veroorzaakt. "Het is onaanvaardbaar en immoreel, vanuit het oogpunt van de Cubaanse overheid, dat mensen letsels worden toegebracht door een verschil tussen regeringen," voegde hij eraan toe.De gerapporteerde gezondheidsproblemen variëren van milde hersentrauma en doofheid tot duizeligheid en misselijkheid.