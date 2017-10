Botopasi speelde georganiseerder in de eerste helft. De ploeg probeerde vooral om via het centrum de verdediging van Papatam te doorkruisen. De verdediging van Papatam hield stand tot aan de laatste minuut van deze eerste helft.Evani Esperance ging diep door het centrum van Papatam, nadat de club uit Marowijne balverlies leed. Hij kreeg de bal met een verdediger naast zich. De doelman van Papatam verkleinde zonder het gewenste resultaat zijn doel. Met een heel fraaie lob over de doelman, maakte hij 1-0 voor Botopasi. Esperance raakte gelijk na dit doelpunt geblesseerd en is bij de start van de tweede helft vervangen.Papatam was geduldiger bij de start van de tweede helft, maar de druk van Botopasi op de verdediging was moeilijk te weerstaan. Bij een snelle counteraanval in de 51e minuut was het weer raak. Viola Bodji die ook in de snelle uitbraak op rechts kwam inlopen kreeg de assist van Gregory Pokie vanuit rechts. Met een volley maakte hij 2-0 voor Botopasi.Een verkeerde inschatting van doelman Theo Seedo van Botopasi bezorgde Papatam het eerste doelpunt voor dit seizoen. Een actie op rechts van Wensley Biaka met een voorgetrokken bal, verdween in het doel: 2-1. De ingevallen Ilunga Eduards maakte met een goede schuiver laag over het veld in de rechterhoek, 3-1 voor Botopasi.Robinhood-PVV 5-1Inter MT- Notch 2-1WBC-Voorwaarts 3-1Transvaal-SNL 5-2Nishaan 42- Leo Victor 1-2Ala-D Media