'Roy en Rubia', in de hangmat. Een scene uit Wan Pipel.





"Ik ben EYE Film Instituut en de Nederlandse ambassade in Caracas dankbaar dat zij deze klassieker in het programma hebben opgenomen," zegt De la Parra trots. "Zelden gebeurt het dat een veertig jaar oude film nog op een hedendaagse filmweek wordt gepresenteerd," benadrukt de filmmaker.Wan Pipel dankt deze presentatie sowieso aan zijn tijdloze dramatische en cinematografische kwaliteit, zegt De la Parra. "De huidige Nederlandse ambassadeur in Caracas, Norbert Braakhuis, zag de film vier jaar geleden (2013) in mijn bijzijn op een filmweek in Havana, Cuba, waar hij toen ambassadeur was," vertelt de regisseur. Tijdens de filmweek wordt ook 'Hoe duur was de suiker' van Cynthia Mc Leod vertoond.