Diepakkoemar Chitan, technisch directeur van HVB. (Foto: René Gompers)





Chitan zei dat hij van huis uit agrariër is. Hij is voorstander van mechanische landbouw. Hierdoor kan op kleinere terreinen meer productie gerealiseerd worden. De politicus deelde mee dat HVB ook een afdeling heeft in Saramacca. In dit district wordt er veel aan landbouw gedaan. De partij zal extra aandacht besteden aan de noden van de boeren.De politicus stelde dat niemand de zetel in Saramacca moet aanraken. De zetel is en blijft van de HVB. Chitan riep de mensen die "nog bij de oude partij zijn" om deze te verlaten en aan te sluiten bij de HVB. In de oude partij wordt volgens hem de stem van jongeren en mensen uit districten niet gehoord.