Het programma is ontwikkeld door de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB). Op tien LBO scholen zullen de organisaties YES (Youth Empowerment Suriname), Pro Health en Stichting Lobi/YAM (Youth Advocacy Movement) een aanpak ontwikkelen voor een veilig en ondersteunend schoolklimaat, meldt het Nationaal Informatie Instituut.YES, YAM en Pro Health gaan in de sessies met de leerlingen de problemen bespreken en werken aan het weerbaar maken en empoweren van de leerlingen. De focus ligt hierbij op gelijkwaardigheid, een gezond zelfbeeld en gezonde relaties.Er is ook een programma voor de leerkrachten en de schoolleiders. Dit programma wordt uitgevoerd door de VVOB samen met het Centrum voor Nascholing (Cenasu) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.De leerkrachten worden getraind hoe om te gaan met de problematiek in hun klas. In de workshops worden allerlei situaties besproken en wordt getraind hoe de problematiek preventief en structureler kan worden aangepakt. De schoolleiders zijn gebundeld in een schoolleidersnetwerk waar zij ondersteund en begeleid worden in het sturen en ontwikkelen van een veilig schoolklimaat op hun school.Voor de ouders/verzorgers worden bijeenkomsten georganiseerd waar zij informatie en handreikingen krijgen om deze problematiek te bespreken met hun kinderen.Het Institute for Graduate Studies & Research volgt de activiteiten gedurende twee jaren en zal aan het eind van het project het effect meten van de zogenoemde ‘schoolbrede aanpak’ voor het scheppen van een veiliger schoolklimaat.Het project gaat ervan uit dat met deze aanpak een positieve bijdrage geleverd wordt om de perspectieven van de LBO leerlingen te verbeteren. Een succesvolle aanpak kan dan verder worden uitgerold op alle LBO scholen en breder naar alle scholen. Het iGROW project loopt van 1 maart 2017 tot 1 december 2019 en is gerealiseerd met middelen vanuit de Europese Unie.