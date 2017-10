De standenlijst van de 2e Divisie van de SVB/Telesur competitie. Santos heeft de leiding genomen.





De wedstrijd vond plaats in het Ramkhelawan Sport Centrum, welke door Tahitie gebruikt wordt als thuishaven. Het speelveld dat normaliter de thuishaven van Tahitie en Acoconut was, is afgekeurd door de SVB. Het Ramkhelawan Sport Centrum, dat de thuishaven is van Kamal Dewaker, wordt nu door drie verenigingen gebruikt.Na deze uitslagen van de eerste speelronde, heeft zich een kopgroep gevormd door vier verenigingen waarbij Santos de leiding heeft. Op de vijfde plaats zijn er twee ploegen die gelijk tegen elkaar hebben gespeeld, Flora en Happy Boys. De groep onderin wordt gevormd door de verenigingen die hun wedstrijd hebben verloren, de zevende tot en met de tiende plaats, respectievelijk Jong Aurora, Kamal Dewaker, Tahitie en Deva Boys.Edgar van Genderen