Jeremy trekt veel aandacht tijdens de Pride Walk die door de LBGT gemeenschap zaterdag is gehouden. (Foto's: René Gompers)





Sherwin Vreeswijk, organisator van de parade en de afterparty, is helemaal tevreden met de opkomst en de steun. “Over de hele maand genieten we de steun van de ambassades van Amerika, Argentinië, Nederland, Brazilië en Frankrijk. We krijgen heel veel sponsoring uit het bedrijfsleven. Niet alleen door de regenboogvlaggen die bij de bedrijven hangen, maar ook in materiaal.”De steun en sympathie voor de LGBT ‘community’ in het algemeen is enorm toegenomen, deelt Juan Pigot, voorzitter van Parea mee. “Mensen begrijpen veel beter dat we eigenlijk voor dezelfde rechten als onze heteroseksuele landgenoten vechten. Dat begrip groeit in de maatschappij. Er zijn natuurlijk groepen en stromingen die luid oproepen dat ze tegen zijn, maar ik denk dat die echt in de minderheid zijn.” De wandelloop is de het grootste openbaar evenement van de Pride Month maar niet de laatste. De voorgaande jaren is het de afsluiting van de bewustwordingsweek geweest. Dit jaar is een hele maand gewijd aan het bewustmaken over de LGBT community. Er staan nog een aantal evenementen op programma.Jeremy wordt na de korte parade door een paar personen apart geroepen. Ze willen op de foto met hem. Een brasa, een smile, een klik. En dan de volgende persoon. “Ik loop sinds 2015 mee. Het is niet alleen maar een leuke ervaring,” vertelt hij. Hij geeft aan dat het een moeilijke en lange weg is geweest om zijn geaardheid te accepteren. “Als je uit de kast wil komen, haast je niet. Er gaan moeilijke tijden zijn, maar hou van jezelf, accepteer jezelf, schaam je niet. Het heeft heel lang geduurd voor ik dit alles kon, het heeft me veel gekost, het heeft veel van me genomen maar ik ben er.” De parade is geëindigd in de Palmentuin, waar het volgende evenement, een Q Party, onmiddellijk van start ging. Aan de overkant bij Zus en Zo waar de parade begon, is de tweede locatie van het ‘feest voor queers.’René Gompers