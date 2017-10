Op verschillende locaties in Nickerie is rondhout opgestapeld voor export.





Jogi merkt op dat veel houtsoorten duurder geworden zijn. Uit gesprekken met eigenaren van zagerijen blijkt dat exporteurs evenveel voor hout vragen als wat zij krijgen voor export. "Als ze dat niet willen betalen, komen ze niet aan het hout," zegt Jogi. Alle prioriteit wordt gegeven van export van hout."Veel concessiehouders verhuren de concessie aan buitenlanders. Zij worden slapend rijk, terwijl het hout van Suriname gekapt wordt voor export van rondhout. Er is geen sprake van toegevoegde waarde," stelt Jogi. De politicus merkt op dat veel werkgelegenheid verloren gaat door export van rondhout. "Als de mensen in het buitenland het hout verder kunnen verwerken, waarom kan dat niet hier gebeuren. Waarom wordt het beleid niet gericht op export van verwerkt hout," vraagt Jogi zich af.In De Nationale Assemblee is aandacht gevraagd voor deze kwestie. Oppositie én coalitie hebben kritiek geleverd op de export van rondhout. Hierop heeft vicepresident Ashwin Adhin toen aangegeven dat de export afgebouwd zal worden. "Ik zie geen enkele beweging in die richting," beklemtoont Jogi. Hij voert aan dat bepaalde houtsoorten nauwelijks te verkrijgen zijn of er moet heel veel voor worden neergeteld. Hij hoopt dat er gauw maatregelen worden genomen om export van rondhout af te bouwen.