In Albina zijn door vrijwilligers vijftig zakken aan vuil ingezameld zaterdag. (Foto's: Ala-D Media)





Het vuil, voornamelijk plastic, is opgeruimd op deze twee stranden. Dit gebeurde binnen vier uurtjes. Veel plastic was verstrengeld tussen de boomwortels. Opmerkelijk is dat ook veel van deze flessen pas een paar dagen op het strand liggen. De opruimingsdiensten in Albina komen handen te kort mede doordat het vuil door het gedrag van burgers dagelijks opstapelt. Geconstateerd is dat niet alleen de Albinezen de plekken vervuilen maar de honderden mensen die de grensplaats aandoen. Assembleelid Watamaleo zegt dat er veel meer te doen is rond het milieu in het district. Er moet een beleid komen op plastic dat schadelijk is voor ons milieu. Ook de bewustwording moet goed worden vergroot. Daarom is ze blij met de inzet van de vrijwilligers.Soemodihardjo stelt dat er een negatief beeld bestaat over een schoon en veilig milieu in Marowijne. "Met dit soort initiatieven bewijzen wij dat het anders kan." Hij vindt dat de eenmalige actie een duurzaam karakter moet krijgen. Hij hoopt dat de mensen die Albina aandoen ook bewust worden en het milieu niet vervuilen. "Zien doen laat doen". De groepen vrijwilligers hebben na harde dienst onder genot van een hapje en een drank de dag geëvalueerd.