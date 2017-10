De 64e verkeersdode voor dit jaar is vanmorgen geregistreerd aan de Van Idsingaweg, in het district Nickerie. Awinash Autar is bij dit verkeersongeval omgekomen.Het slachtoffer bestuurde een witte Mark X en was samen met de eigenaar van het voertuig vanuit een café vertrokken richting Nieuw Nickerie. In de buurt van een servicestation verloor hij de controle van de besturing van het voertuig, waardoor de auto in een goot is terechtgekomen.Autar is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Volgens brandmeester 1e klasse, Humphrey Veira, moest het voertuig eerste op zijn kant gezet worden. Het rechterportier moest eerst verwijderd zodat de bestuurder bevrijd kon worden. Veira geeft aan dat er geen polsslag meer was. De politie schakelde een arts in die de dood heeft vastgesteld. Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen.