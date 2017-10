De Guyanees Stephan B. (25) is aangehouden door de politie van het ressort Centrum. Tegen hem is aangifte gedaan van beroving. De benadeelde heeft aangegeven zaken gedaan te hebben met de verdachte die een travestiet is.Na te zijn opgespoord is Stephan aangehouden. Hij ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Het gestolen geldbedrag is op hem gevonden en afgestaan aan de benadeelde.Verder onderzoek wees uit dat de travestiet illegaal in Suriname vertoeft. Op grond hiervan is hij in afwachting op zijn uitzetting in vreemdelingen bewaring genomen, meldt de politie Public Relations.