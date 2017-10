NDP-ondervoorzitter André Misiekaba





In deze fase heeft de NDP ervoor gekozen om geen reactie te geven op de andere punten. "Ik begrijp dat de heer Somohardjo bang is, mocht het zover komen dat verschillende politieke partijen gaan voor het voorstel van de NDP om pre-electorale combinaties niet meer toe te laten. Alle partijen waren vrij om hun visie te geven op de verschillende zaken die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen over de wijziging van het kiesstelsel. Uiteindelijk zal de commissie een voorstel doen aan de regering. Uiteindelijk zal het parlement moeten beslissen," benadrukt Misiekaba.De NDP-topper voert aan dat het niet zo is dat nu reeds gekozen is voor één voorstel. "Dat is niet waar. Er is nog een hele lange weg te gaan. Ik begrijp natuurlijk dat men gewicht plaatst bij een visie van de grootste partij, die 26 zetels heeft in het parlement. Ik begrijp dat, maar toch denk ik dat het laatste woord nog niet gesproken is. De heer Somohardjo wil zomaar een politieke dyugu dyugu maken van iets dat er niet is. Wij blijven erbij dat op dit moment dat ons voorstel is en dat de andere zaken voor ons voorlopig niet van belang zijn. Te zijner tijd zullen wij onze visie geven, indien nodig", zegt Misiekaba.De commissie 'Evaluatie Kieswetgeving', onder leiding van ex-president Jules Wijdenbosch moet verder werken. Alle visies die gepresenteerd zijn door de verschillende partijen, zullen gegoten worden in een voorstel aan de regering, deelt Misiekaba mee. Hij merkt op dat de NDP geen boodschap heeft aan de controverse en de commotie die Somohardjo probeert te creëren. De coalitiepartij wil geen combinaties vóór de verkiezingen. De NDP vond het niet nodig om een powerpoint presentatie te doen zoals de commissie het had gevraagd, omdat het ging om een simpele, maar gewichtige verklaring van een paar regels.