Ambassadeur Michel Kerpens en Chairme Haakmat, waarnemend hoofd Caricom in gesprek met de president van Mexico, Enrique Peña Nieto. (Foto: NII)





De vergadering was onder gedeelde voorzitterschap van de premier van Grenada, Keith Mitchell (voorzitter van de Caricom) en de president van Mexico, Enrique Peña Nieto. Mitchell benadrukte de sterke relatie die de Caricom al meer dan 30 jaar heeft met Mexico, waarbij er om de twee jaar een topconferentie wordt gehouden, afwisselend in Mexico of een lidstaat van de Caricom, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Een belangrijk discussiepunt was de manier waarop de regio zich dient voor te bereiden op deze telkens terugkerende natuurrampen. Grotere weerbaarheid, investering in betere rampenbeheersingstechnieken en fondsvorming zijn noodzakelijke maatregelen die getroffen dienen te worden. Hiermede kan volgens de vergadering de geleden schade worden beperkt en heel snel worden aangevangen met de herstelwerkzaamheden in getroffen gebieden.De vergadering werd geïnformeerd over de plannen om te werken aan het bijeenroepen van een top ontmoeting tussen Mexico, Canada en de Caricom. Dit ter verdieping van de betrekkingen tussen deze twee landen met de Caricom. De steun van Mexico is ingeroepen om bij de Groep van 20 geïndustrialiseerde landen te pleiten voor de wijziging van de beoordeling van de ontwikkelingspositie van met name Caricom-lidstaten, op basis van hun per capita inkomen.Op basis van het bruto nationaal product worden deze staten ingedeeld als 'middle income countries', waardoor zij het recht verliezen om in aanmerking te komen voor leningen op concessionele voorwaarden. De kwetsbaarheid van deze type landen ten opzichte van externe factoren zoals rampen en terugval in verdiencapaciteit, wordt daarbij niet in overweging genomen.Mexico heeft tijdens de vergadering aangeven dat de lidlanden die getroffen zijn door de orkanen Irma en Maria hiervan worden gevrijwaard. Suriname heeft gepleit om ook daarbij te betrekken kleine ontwikkelingslanden die te leiden hebben van een enorme terugval in hun verdiencapaciteit als gevolg van sterk dalende prijzen van hun grondstoffen. Het land levert ook een bijdrage in het Caricom 'Integraal Risico- Management Strategisch Plan voor de Caribbean', opgesteld door Mexico, waarin vervat een uitgewerkt rampenbeheersingsstappenplan. Ook op andere gebieden zal er samengewerkt worden.Een belangrijk resultaat van de vergadering is ook de toezegging van Mexico om 150 beurzen beschikbaar te stellen voor het trainen van onderwijzers in het Spaans als tweede taal. Dit ter versterking van de onderlinge communicatiemogelijkheden.