Voertuigen buiten het gebouw van het National Institute of Colony and Agrarian Reform (Incra) werden in brand gestoken. (Foto's: EPA)











De autoriteiten zeggen dat goudzoekers wraak hebben genomen voor een recente actie bij een illegale operatie. Eigendommen van twee overheidsinstanties zijn vernietigd.Gebouwen, voertuigen, meubels en documenten werden in de fik gestoken in het lokale hoofdkantoor van het Milieubeschermingsagentschap van Brazilië (Ibama) en het Chico Mendes Instituut voor Biodiversiteitsbehoud.De politie is erin geslaagd om aanvallen op de gebouwen van overheidsinstanties - Incra en Ipaam - te voorkomen, maar voertuigen die buiten waren geparkeerd, zijn in brand gestoken.Tientallen extra troepen zijn nu in het gebied gestationeerd, maar de situatie blijft gespannen. Het hoofd van Ibama in de staat Amazonas, Jose Leland Barroso, zei dat de autoriteiten niet terug zullen terugdeinzen. "Dit is een barbaarse aanval, een daad van terrorisme," vertelde Barroso aan O Globo. "Zij dagen de Braziliaanse Staat uit en zij zullen het juiste antwoord krijgen. Ibama zal doorgaan met zijn activiteiten. Ze kunnen misschien onze kantoren afbranden, maar we zullen doorgaan."Het begon allemaal dagen nadat Braziliaanse ambtenaren boten die werden gebruikt voor een illegale goudoperatie op de Madeira-rivier, in beslag hadden genomen. De Madeira-rivier kruist de stad Humaita.Dit is het laatste incident in het kat en muisspel van federale agenten en duizenden goudzoekers –garimpeiros- die illegaal in het enorm Amazonegebied van Brazilië opereren. Ze zoeken vaak naar goud in beschermde gebieden of inheemse grondgebieden. Tijdens het proces dumpen ze tonnen kwik in de rivieren van de regio. Kwik is schadelijk voor de gezondheid. Het wordt gebruikt om het goud te verzamelen en deze te scheiden van het gewone zand en stenen.